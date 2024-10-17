Бастрыкин займется дедом, убившим плачущего младенца в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль следствие по уголовному делу в отношении пенсионера Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве полуторамесячного ребенка в Екатеринбурге, проинформировала в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба ведомства.

Напомним, всё произошло в Екатеринбурге на улице Инженерной в ночь на среду, 16 октября. Плакавший в своей кроватке и не желавший засыпать младенец вызвал внезапный приступ гнева у находившегося неподалеку своего деда. В результате злости Кучин схватил новорожденного и что было силы несколько раз ударил малыша головой о косяки дверей и стены. От полученных травм грудничок скончался.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константина Мирошниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что Бастрыкин потребовал как можно скорее доложить ему обо всех установленных следователями обстоятельствах уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Волоколамске арестовали мужчину, пытавшегося убить двоих человек.