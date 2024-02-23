Российские войска практически не оставили ВСУ действий для маневров на поле боя своим сокрушительным наступлением по всей линии фронта, посетовал в телеэфире украинского ТВ начштаба нацистского полка «Азов»* Богдан Кротевич.

Он констатировал, что стремительно перебрасывая силы с одного фронта на другой Армия России имеют возможность наступать на позиции ВСУ одновременно по пяти разным направлениям.

«Если сейчас не хватает войск провести ротацию в бригадах, по году стоящих на линии фронта, то у вас точно не будет войск оборонять Киев, Харьков и так далее», — заявил Кротевич.

Он добавил. что ВСУ уже остро чувствуют серьезную нехватку в живой силе.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

* — террористическая организация, запрещена в РФ