Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства нового путепровода в Красногорске

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства нового путепровода через железнодорожные пути в районе железнодорожной платформы Аникеевка в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стройготовность объекта превысила 35%, с работы планируют завершить в конце 2024 года. Протяженность путепровода составит почти 1,5 километра, трасса будет проходить над железнодорожными путями МЦД-3. Она будет объединять две части Аникеевки и станет альтернативой железнодорожному переезду. После введения путепровода в эксплуатацию жители смогут добраться Нахабино и Волоколамского шоссе за 15-20 минут вместо 30-40.

В ведомстве добавили, что в округе также ведется строительство надземного пешеходного перехода на пересечении Волоколамского шоссе и улицы Речная, тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 и еще одно путепровода в микрорайоне Опалиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.