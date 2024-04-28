Главком ВСУ Сырский: ситуация на фронте обострилась, ВС РФ перешли в атаку по всей линии фронта

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сирский посетовал, что на фронте в зоне проводимой Россией СВО сложилась очень сложная обстановка.

Главком констатировал, что сразу на нескольких направлениях у российских военных значительное преимущество в силах и средствах.

«ВС РФ активно атакуют по всей линии фронта», — цитирует Сырского УНИАН.

Он добавил, что Армия России достигли тактических успехов в наиболее сложных для украинской армии покровском и кураховском направлениях, а также в подконтрольной Киеву части ДНР.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили Кисловку в Харьковской области и подняли над населенным пунктом российских флаг.