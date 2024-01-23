«Главное оружие — телефон»: как спастись от волков, и почему они стали чаще нападать на людей в РФ

Это уже не первый случай с дикими животными, которые выходят к людям и проявляют агрессию. Например, за несколько дней до происшествия под Сыктывкаром волк напал на сотрудников ДПС.

Зоолог, охотовед и журналист Михаил Кречмар рассказал нам, чем может быть вызвано поведение зверей.

«Волку хищничество по отношению к человеку свойственно было всегда. Просто типоразмер жертвы волка — это небольшой человек, то есть женщина или ребенок. Кроме того, значительная часть нападений волков на человека латентна — происходит в сельской местности, отчего мы не можем со 100% уверенностью установить, пропал ребенок или стал жертвой хищника», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рост числа нападений, по мнению эксперта, происходит по нескольким простым причинам: во-первых, в связи с общим увеличением численности волков — оно значительно. Во-вторых, из-за ухудшения кормовой базы, что может быть именно сейчас, так как высокий снежный покров мешает хищникам охотиться.

«При встрече с волком вести себя нужно так же, как с агрессивной крупной собакой. Не привлекать внимания, отойти в сторону, двигаться к человеческому жилью, привлечь внимание других людей. Можно позвонить знакомым или в экстренные службы. В любой сомнительной ситуации главное оружие — телефон. Eсли зверь уже собирается напасть, стоит прикинуть, что может стать подручным оружием. В отличие от медведя, от волков, даже нескольких, можно отбиться. Ремень с пряжкой, длинный тяжелый сук для этих целей вполне годятся. Главное — не подпускать животных близко», — подчеркнул Кречмар.

Ранее мы сообщали, как выжить при встрече с крупным хищником вне леса.