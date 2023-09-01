«Бежать бессмысленно»: как выжить при встрече с крупным хищником вне леса

В Приморском крае медведь, вышедший из леса, убил сторожа, сообщают « РИА Новости ». При чем этот случай далеко не первый — буквально за неделю случилось два аналогичных происшествия. Почему хищники нападают, и как нужно правильно себя вести при встрече с ними, рассказал зоолог, доктор биологических наук Сергей Гашев.

По словам эксперта, сам факт появления медведей вне леса не обусловлен сезоном и его особенностями. Куда опаснее косолапые летом, в особенности если передвигаются с детенышами. Что касается их атак, не исключено, что причиной становится неправильное поведение людей.

«Причины агрессии самые разные, но чаще всего они спровоцированы. Или встреча с человеком неожиданна для медведя, или он находится рядом со своей добычей. Возможны и другие варианты. Например, замечено, что часто нападение на человека происходит из-за собаки, с которой он идет», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем, кто опасается встретить хищника на своем пути, Гашев советует вести себя как можно более шумно: громко разговаривать, петь песни. Медведи не переносят шума, а потому не будут двигаться в сторону его источника. Если же обитатель леса все-таки покинул его и наткнулся на человека, есть свод правил, которые помогут спастись.

«Бежать бессмысленно — медведь бегает быстрее! Медленно пятьтесь, разговаривая с мишкой ласково, успокаивающе. Отойдя на приличное расстояние, постарайтесь зайти за какое-либо препятствие, скрыться с глаз, а вот потом можете бежать. Дома и хозпостройки в какой-то степени, безусловно, могут спасти человека. Не факт, что медведю вообще захочется вас оттуда выковыривать, все от настроения зависит», — подчеркнул Гашев.

Кроме того, биолог предложил тем, кто оказался в сложной ситуации, попытаться залезть на толстое дерево или крышу дома. Взрослый медведь туда взбираться не станет, а если не сможет достать человека или сломать то, на чем он сидит, то посидит неподалеку и со временем уйдет.

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