«Главные проблемы остаются нерешенными»: выяснилось, почему сложно защитить деньги россиян от мошенников

В скором времени россиянам будут возвращать деньги, которые они перевели мошенникам. Основанием для этого будет служить законопроект, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным.

Ждать осталось недолго

Как напомнили в Госдуме, норма вступит в силу летом 2024 года. На ее основании банки будут обязаны вернуть клиенту сумму перевода, отправленную мошенникам.

Срок возврата средств — 30 дней в случае операций внутри страны, и 60 дней — если речь о переводах за рубеж.

Однако компенсация полагается клиенту только в том случае, если банк сам нарушит новый закон, направленный на контроль за подозрительными денежными переводами. Финансовые организации обязаны отслеживать явно мошеннические операции и останавливать их, предупреждая пользователя.

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Не решает главных проблем

Как отметил юрист Андрей Шошин, из года в год объем киберпреступлений растет и у нас, и по всему миру, поэтому любая законодательная инициатива, создающая дополнительные препятствия мошенникам, которые хотят завладеть накоплениями граждан через банковские переводы, — своевременна и полезна.

«Но важно, чтобы она не осталась только инициативой. И важно, чтобы эта инициатива не была просто очередным административным регламентом, который добавляет требование к организации банковской системы в части многофакторного подтверждения платежей, хотя это тоже был всегда вполне работающий механизм, особенно при крупных платежах», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что необходимо найти и установить законодательный механизм, при котором платежная система максимально быстро и просто могла бы возместить гражданину его потери именно в результате перечисления средств на счет злоумышленника и именно за счет быстрого возврата этих средств.

«На мой взгляд, мало устанавливать ответственность банков за невыполнение требований информирования граждан и усиленную систему подтверждения платежа в сомнительных случаях. Главные проблемы остаются нерешенными. А это, например, вопросы неправомерного использования третьими лицами банковских карт, персональных данных в противоправных целях, и ответственность платежных систем», — подытожил юрист.

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