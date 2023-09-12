В Балашихе задержали москвича, который похитил у пенсионерки 900 тысяч рублей

В Балашихе задержали жителя столицы, который обманом получил от пенсионерки 900 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Подмосковью.

В полицию обратилась жительница Балашихи в возрасте 84 лет. По словам пенсионерки, ей позвонила женщина, которая представилась внучкой и сообщила, что попала в ДТП. Мошенница заявила, что в результате аварии пострадал другой человек, и для его лечения нужны деньги.

После этого жительнице позвонил неизвестный мужчина, который представился следователем. Он сообщил, что в ближайшее время за деньгами приедет его водитель. Средства нужно будет завернуть в полотенце, положить в пакет и передать ему.

Через некоторое время к пенсионерке действительно пришел мужчина, которому она отдала деньги – 900 тысяч рублей.

Мошенника задержали. Им оказался житель Москвы в возрасте 32 лет. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.