Главный ревматолог Подмосковья рассказал, зачем ревматологов привлекают к лечению пульмонологических пациентов

Вчера и сегодня в Подмосковье проходит VII Съезд терапевтов Московской области с международным участием. Здесь присутствуют представители 30 стран мира, которые обсуждают актуальные для современной медицины вопросы. Так, заведующий отделения ревматологии МОНИКИ Иван Пожаров посвятил свою секцию осложнениям на легкие при ревматоидном артрите. И отметил, что в Подмосковье в этом случае к лечению пациентов привлекаются ревматологи.