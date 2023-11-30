Главный ревматолог Подмосковья рассказал, зачем ревматологов привлекают к лечению пульмонологических пациентов
Фото: [Константин Семенц]
Вчера и сегодня в Подмосковье проходит VII Съезд терапевтов Московской области с международным участием. Здесь присутствуют представители 30 стран мира, которые обсуждают актуальные для современной медицины вопросы. Так, заведующий отделения ревматологии МОНИКИ Иван Пожаров посвятил свою секцию осложнениям на легкие при ревматоидном артрите. И отметил, что в Подмосковье в этом случае к лечению пациентов привлекаются ревматологи.
«Мы с момента основания нашего отделения, а существуем мы уже пять с половиной лет, провели уже больше 8 тысяч 200 случаев лечения системы заболевания соединительной ткани», — отметил Пожаров.
Специалист напомнил, что ревматоидный артрит нередко поражает не только суставы, но и легкие. И в 40% случаев при поражении легких он имеет бессимптомное течение.
«Это очень опасно. Появляются симптомы только тогда, когда пациенты начинают задыхаться, когда две трети легочной ткани уже потеряно. А потому важно обучать терапевтов. Они должны вовремя отправлять пациентов на компьютерную томографию и смотреть ее в динамике», — подчеркнул медик.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.