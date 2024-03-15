Главврач Воскресенской больницы электронно проголосовал на выборах президента России

«Я раньше очень любил ходить на избирательный участок вместе со всей семьей. Это был праздник. Но сейчас время настолько ограничено, что гораздо удобнее проголосовать прямо на рабочем месте и мне, и всем моим сотрудникам», — отметил Райхман.

Он подчеркнул, что граждане сами выбирают путь дальнейшего развития России. По его словам, от выбора каждого «зависит будущее наших детей, наших внуков».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.