«Глазам своим не поверили»: Минобороны рассказало, как жители Авдеевки встретили российских солдат

Жители Авдеевки начинают понемногу приходить в себя после 10-летней жизни в украинской оккупации. Об этом они сами рассказали российским солдатам, выходя их своих жилищ и укрытий.

Российское Минобороны показало кадры, на которых ВС РФ после освобождения Авдеевки впервые общаются с горожанами.

«Было очень страшно. Мы же в подвалах живем. А тут смотрю, красные ленточки, даже глазам своим не поверили. Мы очень рады, что вы пришли, очень рады!» — цитирует РИА Новости местную жительницу Татьяну.

По признанию женщины, горожане смогли наконец-то выйти на улицы, чтобы пополнить запасы воды, являвшейся в Авдеевке большим дефицитом все последнее время.

Другие местные жители поведали, благодаря стремительному российскому наступлению ВС РФ на Авдеевском направлении украинские боевики не успели взорвать большинство зданий в городе и они уцелели.

Напомним, Авдеевка была освобождена российской армией 17 февраля. Ранее российский военкор Александр Сладков сообщил о следующих крупных целях ВС РФ после взятия Авдеевки.