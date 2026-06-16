«Глупые» телефоны вместо смартфонов: в России вырос спрос на кнопочные телефоны из-за цифровой усталости

В России неожиданно вырос спрос на кнопочные телефоны, и эксперты видят в этом симптом «цифровой усталости» — состояния, когда бесконечный поток уведомлений, лент и коротких видео превращает жизнь в беличье колесо. Согласно опросам, 73% россиян чувствуют эту перегрузку, а 49% считают полезным устраивать себе хотя бы один день без гаджетов. Интересно, что тренд активно подхватывает молодежь 18–25 лет: они не просто покупают «звонилки», но и массово удаляют аккаунты в соцсетях, пытаясь расчистить цифровое пространство до состояния кристальной прозрачности. По мнению эксперта Якова Якубовича, это не бегство от прогресса, а попытка вернуть контроль над своей жизнью, оставив в фокусе только действительно важное.

Однако здесь возникает резонный вопрос: а работает ли такой радикальный шаг? Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» подтверждает — для людей со слабой силой воли кнопочный телефон может стать спасательным кругом. Когда под рукой нет соблазна в виде бесконечных приложений, освободившееся время естественным образом перетекает в живое общение, хобби или хотя бы просто в покой. Это грубое, но эффективное ограничение: если нельзя зайти в соцсети технически, то и не будет бессмысленного скроллинга до полуночи.

Но есть и другая сторона медали. Полностью отказываться от смартфона сегодня нереалистично — он нужен для работы, учебы, навигации и десятка других задач, без которых повседневность становится неудобной. Поэтому Вилков предлагает компромиссный вариант: не выбрасывать смартфон в помойку, а внедрять осознанное планирование. Таймеры, приложения-блокировщики, жесткие лимиты на экранное время — все это тренирует самодисциплину и позволяет наслаждаться технологиями, не превращаясь в их раба. Постепенно, привыкнув к новому режиму, человек начинает использовать смартфон как инструмент, а не как наркотик.

Таким образом, тренд на «глупые» телефоны — это не регресс, а эволюция отношений с технологиями. Люди учатся отделять зерна от плевел: оставлять полезные функции, отсекая информационный шум. Кнопочный аппарат подойдет тем, кто не может остановиться самостоятельно, но для большинства разумнее дисциплинировать себя, а не прятаться от прогресса. В конце концов, интернет — это благо, а проблема лишь в том, как мы им пользуемся. И если научиться расставлять приоритеты, то и смартфон не будет врагом, а станет надежным помощником.

Ранее сообщалось, что поколение Z все чаще отказывается от смартфонов.