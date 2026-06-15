Молодежь неожиданно возвращается к кнопочным телефонам и вот почему

Молодые россияне проявляют растущий интерес к кнопочным телефонам. Эксперты связывают эту тенденцию с цифровой усталостью и стремлением сократить информационную нагрузку. Об этом пишет RuNews24.ru.

На российском рынке растет популярность кнопочных телефонов. Все больше представителей поколения Z отдают предпочтение устройствам с базовым набором функций, отказываясь от постоянного использования смартфонов.

Цифровая усталость становится новой реальностью

Эксперты отмечают, что многие пользователи испытывают перенасыщение информацией. Постоянные уведомления, бесконечные новостные ленты и длительное пребывание в социальных сетях приводят к желанию сократить время взаимодействия с цифровой средой.

Продажи демонстрируют уверенный рост

Согласно данным аналитиков, за первый квартал 2025 года продажи кнопочных телефонов в России выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это свидетельствует о формировании устойчивого интереса к более простым форматам связи.

Отказ не от технологий, а от лишнего шума

Специалисты подчеркивают, что речь не идет о полном отказе от современных технологий. Молодые люди все чаще выбирают подход, основанный на цифровом минимализме, когда используются только действительно необходимые функции без постоянного потока отвлекающей информации.

Новый тренд меняет привычки пользователей

Популярность кнопочных телефонов показывает изменение отношения к технологиям. Для части пользователей важнее становятся концентрация, контроль над временем и снижение зависимости от цифрового контента, чем доступ к многочисленным приложениям и сервисам.