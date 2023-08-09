«Год урожайный»: эзотерик прогнозирует новые смерти великих людей
Эзотерик Гришин назвал причину смертей Васильевой и Мирошниченко
Фото: [Станислав Красильников/ТАСС]
Сегодня в возрасте 97 лет скончалась народная артистка СССР Вера Васильева, а буквально на днях была похоронена ее не менее знаменитая коллега Ирина Мирошниченко.
Как пояснил эзотерик Алексей Гришин, помимо обычных, человеческих причин (возраст и фактор здоровья), приблизить эти трагические события могло наступление нового эзотерического периода.
«Мы сейчас находимся в точке перехода в новый период — период стихии Огня, который наступит в 2024 году. Два года до начала нового эзотерического периода и два первых года после его наступления всегда очень вулканические. Стихия Огня — это всегда все, что связано с медиаструктурой, широким распространением, с выяснением каких-то конфликтов, уходом великих», — пояснил Гришин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
По словам собеседника, это считается знамением, что умершие актрисы не переходят в новый период.
«Мы не можем сказать, что начало нового эзотерического периода означает обязательную смерть всех возрастных актрис. Нет, это не так», — уточнил эзотерик.
Просто это знак новому поколению в шоу-бизнесе, в масс-медиа, что надо блистать талантом, проявлять свою энергию, отметил Гришин.
«В этом году будут тяжелые истории, связанные с миром шоу-бизнеса, и в актерской среде в том числе. К сожалению, этот год энергетически будет на это урожайным. Это надо принять, проститься достойно с этими людьми, воспеть оду их таланту. Новому же поколению в актерской театральной среде — брать их как звездные ориентиры, чтобы развиваться и максимально блистать в новый период огня, который придет в феврале 2024 года и продлится 20 лет», — констатировал эксперт.
Ранее мы сообщали о смерти актрисы Ирины Мирошниченко.