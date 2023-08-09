«Год урожайный»: эзотерик прогнозирует новые смерти великих людей

«В этом году будут тяжелые истории, связанные с миром шоу-бизнеса, и в актерской среде в том числе. К сожалению, этот год энергетически будет на это урожайным. Это надо принять, проститься достойно с этими людьми, воспеть оду их таланту. Новому же поколению в актерской театральной среде — брать их как звездные ориентиры, чтобы развиваться и максимально блистать в новый период огня, который придет в феврале 2024 года и продлится 20 лет», — констатировал эксперт.