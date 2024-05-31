Годовщину открытия фонда «Защитники Отечества» отпраздновали в Московской области

Сегодня в Подмосковье состоялось торжественное мероприятие, посвященное годовщине открытия филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по региону. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Свыше 15 тысяч обращений, почти 60 социальных координаторов по всему региону, выдано порядка 300 удостоверений боевых действий — все эти результаты являются итогом слаженной работы всего коллектива фонда. Погружение в проблему каждого бойца позволяет чутко и индивидуально оказать помощь, которая порой бывает так необходима», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что фонд создали в 2023 году по указу президента России Владимира Путина. Его специалисты оказывают персональное социальное сопровождение ветеранов специальной военной операции и их семей. Руководитель филиала Ольга Ермакова уточнила, что за время существования фонда помощью получили уже более 11,5 тысячи человек. Им оказали содействие в получении всех полагающихся мер поддержки.

На торжественном мероприятии присутствовали ветераны боевых действий, семьи военных, а также те, кто принял участие в формировании фонда.

«Хотела сказать огромное спасибо всем сотрудникам Фонда — и от губернатора [Московской области] Андрея Юрьевича Воробьева, и от себя лично. Низкий вам поклон! Отдельные слова благодарности руководителю подмосковного филиала Ольге Ермаковой <…>. Наши волонтеры Подмосковья работают во всех муниципалитетах, оказывают помощь участникам спецоперации и их семьям в решении бытовых вопросов, приносят продукты, помогают по дому», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.