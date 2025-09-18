Голая женщина ворвалась в магазин, истекая кровью

Пострадавшая от ножевого ранения женщина, ища спасения, нашла его в стенах магазина, где ей незамедлительно оказали помощь. Об этом сообщает издание Mothership.

Инцидент произошел в городе Таоюань вечером в понедельник, 15 сентября. Около девяти часов в магазин вбежала 50-летняя обнаженная женщина по имени Чжуан. Она обратилась к сотрудникам с мольбой о помощи, сообщив, что подверглась нападению со стороны своего 54-летнего партнера Лу. Он нанес ей ножевое ранение в область горла.

Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение с серьезными ранами. Позже правоохранительные органы обнаружили Лу без признаков сознания в их общем доме. В ходе полицейского расследования стало известно, что между Чжуан и Лу вспыхнула ссора после совместного употребления алкогольных напитков.

Когда женщина находилась в душе, мужчина проник в ванную комнату и нанес ей удар ножом. Чжуан удалось вырваться из рук нападавшего и добежать до ближайшего магазина. Мужчину удалось спасти. Служители правопорядка расценили случившееся как попытку умышленного убийства. Расследование продолжается.

