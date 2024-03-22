Гололедица и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами на дорогах возможно образование гололедицы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от четырех до девяти градусов тепла, в Москве — от шести до восьми градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Московском регионе до конца марта.