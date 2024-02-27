Гололедица и до трех градусов тепла ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус двух до плюс трех градусов, в Москве — от нуля до плюс двух градусов.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят восемь миллиметров ртутного столба.

В регионе также объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до вечера среды.

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