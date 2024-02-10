Терапевт Асанов перечислил способы не заболеть во время оттепели

Нынешний зимний сезон в европейской части нашей страны характерен тем, что с периодичностью примерно раз в две недели на смену суровым морозам приходит оттепель. По словам врача-терапевта, рост уровня заболеваемости респираторными заболеваниями в оттепель связан с тем, что они переносятся воздушно-капельным путем, и заболевшие при выдохе выделяют микрокапельки слизи с содержащимися в них бактериями и вирусами. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что в морозы эти капельки имеют свойство замерзать в воздухе, поэтому распространение вирусных заболеваний сокращается.

По мнению медика, в плюсовую температуру вирусы и микроорганизмы довольно долго остаются летать в воздухе, поэтому при вздохе легко они проникают в организм человека.

Он отметил, что также в морозы люди предпочитают реже выходить на улицу и в общественные места, то есть объем контактов сокращается, к тому же в эту погоду мы одеваемся теплее, нежели в оттепель.