Гололедица, мокрый снег и до 4 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе будет облачная погода, пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Московской области составит от минус четырех до плюс одного градуса, в столице — от минус одного до плюс одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, указали метеорологи, составит семьсот тридцать восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее кардиолог Дмитрий Орловский рассказал, как людям с заболеваниями сердца пережить резкую смену погоды.