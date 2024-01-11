Названы способы пережить резкую смену погоды в зимний сезон «сердечникам»

Нынешняя зима в нашей стране отличается аномальными перепадами температур. Большая часть людей не испытывает значительных физических неудобств по данному поводу, тем не менее те, чей организм сильно ослаблен, могут серьезно пострадать. По словам врача-кардиолога Дмитрия Орловского, не стоит думать, что метеочувствительности подвержены только пожилые люди. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что ею страдают также те, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, а также заболевания суставов.

По мнению медика, самыми частыми симптомами является головная боль, слабость, возможны тошнота, кровотечения из носа, что объясняется перепадами артериального давления.

Он отметил, что во время температурных перепадов следует придерживаться более щадящего режима дня, избегать переутомления и стрессов.