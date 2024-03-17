Голосование на выборах Президента Российской Федерации завершилось в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мособлизбиркома]
В 8 часов вечера на территории Московской области завершилось голосование на выборах Президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Московской областной избирательной комиссии.
Отмечается, что в настоящее время члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей.
Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Березкин особо выделил роль «Службы заботы», которая работала с обращениями жителей.