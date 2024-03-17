Илья Березкин отметил роль «Службы заботы» в проведении голосования

Председатель Московской областной избирательной комиссии Илья Березкин особо выделил роль «Службы заботы», которая работала с обращениями жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В целом это гигантская работа, которую провели все наши коллеги. Из участковых территориальных комиссий, системные администраторы, работники аппаратов Мособлизбиркома, члены Общественной палаты, муниципальные образования, службы социальной защиты, которые работали на благо наших жителей», — подчеркнул Березкин.

Известно, что за весь период в «Службу заботы» поступило более 40 тысяч обращений. Из них двадцать восемь с половиной тысяч обращений граждан, на каждый был дан ответ. От членов комиссий, работавших непосредственно на местах, поступило почти двенадцать тысяч обращения.