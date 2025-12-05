Гора мертвых кур выпала на дорогу из грузовика под Екатеринбургом

В Свердловской области на дороге из грузовика выпала гора мёртвых кур. По информации из местных социальных сетей, это произошло на трассе в Асбесте во время перевозки отходов птицеперерабатывающего производства.

С кузова фуры прямо на трассу высыпалось порядка 150 кг мясных туш. Автомобили, проезжая по ним, разбрасывали фрагменты тел по проезжей части. В результате некоторым водителям приходилось объезжать трупы по встречной полосе.

В итоге автомобильное движение по дороге стало затруднительным из-за того, что машины давили мёртвых кур и разбрасывали их останки по обочинам.

Коммунальные службы незамедлительно приступили к уборке и дезинфекции дорожного покрытия после инцидента. Тем не менее, местные жители выражают недовольство тем, что некоторые останки до сих пор остаются на дороге, включая участки возле водопроводных колонок.

