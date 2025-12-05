«Детей спасти не удалось»: лобовое столкновение микроавтобуса и фуры на трассе «Байкал» унесло пять жизней

На федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. Пятеро человек, включая троих несовершеннолетних, погибли на месте. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия произошла утром 5 декабря на 1065-м километре трассы Р-258 Иркутск — Чита. По предварительным данным, пассажирский микроавтобус и грузовик не поделили дорогу, что привело к жесткому лобовому столкновению.

Силы удара хватило, чтобы оборвать жизни пяти человек на месте. Среди погибших — трое детей. Еще двое пострадавших с травмами различной степени тяжести были экстренно доставлены в ближайшую больницу. Их состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативные группы. Сотрудники ГИБДД и следователи в настоящее время работают на месте аварии, фиксируя все детали. Они устанавливают точную причину столкновения: это мог быть выезд на встречную полосу, техническая неисправность одного из автомобилей или сложные погодные условия, характерные для региона в начале декабря. Трасса «Байкал» известна своими протяженными участками и сложным рельефом, что требует от водителей повышенной внимательности. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

