Госдума анонсировала ужесточения контроля за иноагентами

Госдума на пленарном заседании 9 июня рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на усиление контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах. Как сообщил председатель ГД Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы, документ предполагает улучшение механизма обмена сведениями между банками и государственными органами о финансовых операциях и хозяйственной деятельности иноагентов. Ко второму чтению в инициативу добавили поправку, запрещающую размещение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам.

Что меняется

Главная цель законопроекта, по словам Вячеслава Володина, — сделать финансовые потоки иноагентов более прозрачными. Новые правила обмена данными между банками и государством позволят лучше отслеживать, какие средства поступают на счета лиц, включенных в реестр, и как они расходуются. Это, как подчеркнул председатель Госдумы, поможет предотвращать попытки скрыть получаемые деньги.

Ко второму чтению депутаты добавили в документ важную поправку. Она запрещает:

размещение социальной рекламы на любых ресурсах, которые находятся под контролем иностранных агентов;

самим иноагентам выступать рекламодателями такой рекламы.

Позиция Володина

Комментируя инициативу, Вячеслав Володин заявил, что законопроект направлен на защиту суверенитета государства и граждан от тех, кто, по его словам, предал свою страну и открыто выступает на стороне недругов России.

Ранее председатель Госдумы неоднократно высказывался на эту тему. Он утверждает, что иностранные агенты финансируются из-за рубежа и делают все возможное, чтобы ослабить Россию и разрушить государство. Володин также назвал недопустимым позволять иноагентам обучать граждан РФ, особенно детей и молодежь, насаждая чуждые российским ценностям идеи.

Что дальше

Рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на 9 июня. В случае принятия поправок контроль за деятельностью иноагентов в России станет более жестким, а их возможности по использованию рекламных механизмов — существенно ограниченными.