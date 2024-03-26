Госдума предложила правительству создать Евразийскую электронную школу

Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что Россия должна создать единую образовательную платформу для стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С таким предложением парламентарий обратилась к зампреду правительства Дмитрия Чернышенко, пишет RT .

Как напомнила законодатель, в России уже существуют уникальные наработки по части образовательных платформ. Ресурсы обычно больше пользуются популярностью за границей. Например, портал «Российской электронной школы» посетили свыше 50 млн человек из других стран. В связи с этим Лантарова считает, что это направление перспективно и его нужно развивать дальше.

«На основании вышеизложенного, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть инициативу о создании «Евразийской электронной школы» и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в тексте обращения.

Уточняется, что школа будет затрагивать в основном среднее образование для всех стран-участниц ЕАЭС. Напомним, что в составе пять государств: Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь и Россия. Создание единой школы помогло бы распространять и лучше помогать русскую культуру и язык.

Ранее сообщалось, что эксперт Кричевский призвал расширить программу «Семейный капитал».