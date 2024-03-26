Машина, образование, лечение: эксперт Кричевский призвал расширить программу «Семейный капитал»

Экономист Алексей Кричевский высказал мнение, что семьям, которые претендуют на материнский капитал, необходимо расширить перечень, на что можно тратить деньги. Эксперт уверен, что в ближайшее время правительство внесет некоторые изменения, сообщает ridus.ru .

Экономист считает, что у каждой ячейки общества есть определенные потребности: и квартиру хочется иметь собственную, и машиной владеть, и получать качественные медицинские услуги. Важно позволить родителям тратить полученные средства на создание комфортных условий проживания.

«Поэтому добавление этих опций выглядит вполне логичным и правильным решением. Квартира, машина, образование, лечение — все это вписывается в концепцию материнского капитала», — пояснил эксперт.

Экономист предполагает, что Россия в ближайшее время будет нуждаться в длинных деньгах. За счет средств маткапитала россиянам позволят приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) и участвовать в реинвестировании накопленного дохода.

«К тому же некоторые чиновники и ведомства могут воспринять желание Путина, озвученное на послании Федеральному собранию, об удвоении фондового рынка очень буквально и дать возможность запускать деньги в бумаги. Но это будут отдельные счета, не связанные с ИИС и возможным отсутствием НДФЛ», — уточнил собеседник «Ридуса».

Конечно, есть и обратная сторона медали. Нововведения привлекут мошенников, признает эксперт.

Ранее мы сообщали, как жительница в Удмуртии потратила материнский капитал на приобретение земельного участка, который потом продала. Через суд она добилась еще одной выплаты средств «Семейного капитала».