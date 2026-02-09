«Готовь спанбонд зимой»: что дачникам купить сейчас, чтобы не переплачивать весной

Фото: [ Теплица в новой школе на 1050 учеников в Пушкино/Медиасток.рф ]

Весенняя лихорадка в садовых центрах ежегодно повторяется по одному и тому же сценарию: нужные позиции исчезают с полок, а цены на оставшийся товар стремительно растут. При этом капризная погода с ночными заморозками и агрессивным солнцем требует немедленных действий по защите саженцев. Дачница с 18-летним стажем Наталья Остроухова в беседе с REGIONS выразила уверенность, что февраль — идеальное время для формирования запасов, так как зимние закупки позволяют сэкономить не только деньги, но и нервные клетки. По ее мнению, приобретать инвентарь заранее выгоднее, пока рынок не перешел в режим высокого сезона.

Покупки зимой на дачу — обоснованы и логичны. Кроме финансовой выгоды, зимний период дает фору по времени: в случае доставки некачественного или слишком тонкого полотна у владельца участка остается возможность оформить возврат и дождаться замены.

Остроухова подчеркивает, что весной, когда рассада уже ждет высадки, времени на подобные манипуляции просто не будет. Для успешного старта сезона опытный садовод рекомендует сформировать базовый набор:

Плотный белый нетканый материал (от 60 г/кв. м) — надежный щит для ранних посадок и клубники, спасающий от ветра и резкого похолодания.

Легкое полотно (до 30 г/кв. м) — незаменимый инструмент для притенения нежных культур в первые дни после переезда в открытый грунт.

Пленка — классика для создания временных парников и экстренной защиты в особо холодные ночи.

В вопросе выбора между обычными и «умными» материалами специалист советует соблюдать рациональность. Светостабилизированные варианты и УФ-фильтры оправдывают свою стоимость только в том случае, если покрытие планируется использовать на грядках на протяжении всего лета. В остальных ситуациях стандартных изделий средней плотности от проверенных брендов вполне достаточно.

При этом Наталья Остроухова предостерегает от покупки гор дешевой и тонкой пленки, которая часто не выдерживает даже одного сезона, быстро мутнея и разрываясь от малейшего натяжения.

Особое внимание стоит уделить условиям хранения: пленка стареет значительно быстрее, если проводить зиму ей приходится под прямыми солнечными лучами или в условиях избыточной сырости. «Умные» новинки из каталогов также могут оказаться избыточными — лучше иметь под рукой три проверенных типа укрытия, чем тратить бюджет на экзотические материалы без понимания их специфики.

Сформированная в феврале «укрывная аптечка» позволит встретить весну без суеты, даже если синоптики внезапно объявят о возвращении заморозков. По словам Остроуховой, полчаса, потраченные на проверку качества заказа сегодня, гарантируют сохранность молодых посадок и бюджета завтра.

