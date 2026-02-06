Секрет гигантских овощей: гровер из Электрогорска рассказал дачникам о главном правиле зимнего выращивания

Известный гровер из Электрогорска Александр Чусов раскрыл один из секретов успешного выращивания гигантских овощей — дополнительное освещение при помощи специальной лампы, сообщил REGIONS.

Эксперт отметил, что семена некоторых культур сеют уже в феврале. В это время света еще недостаточно. Из семя пробивается растение, которое пускает соки не в свою мощь, а для вытягивания к свету. Для решения проблемы рекомендовано использовать дополнительный источник искусственного света.

Гровер высказал мнение, что обычные бытовые лампочки и фиолетовые/пурпурные «grow»-панели — приборы с низкой уникальностью. Оптимальный вариант, по мнению специалиста, — синий спектр. После установки эксперт советует следить за реакций растения и при необходимости поднимать или опускать лампу.

По мнению эксперта, важно не допускать перегрева почвы и растений. В таком случае поможет дополнительная вентиляция и изменение места установки лампы.

«В характеристиках ищите информацию о спектре или цветовой температуре — оптимально 5000K. 4000K тоже подойдет, но 5000K предпочтительнее. Синий свет стимулирует корневую систему и компактный прочный рост листьев — то, что важно для лука. Мощность: минимум ~60 Вт „реальной“ мощности на площадь 50×30 см. Чем больше площадь — тем больше света нужно. Важно проверить реальную потребляемую мощность, а не „эквивалентную“ мощность, которую часто указывают маркетологи», — рассказал эксперт.

