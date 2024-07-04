Готовность новой поликлиники в подмосковной Лобне превышает уже восемьдесят процентов

На улице Заречная в Лобне продолжается строительство новой поликлиники, рассчитанной на 600 посещений в смену, ГБУЗ «Лобненская центральная городская больница». Общая стройготовность составила более 80 процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Все работы на объекте ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранения». Сейчас на объекте задействовано более ста пятидесяти рабочих, а также семь единиц техники. Уже ведется поставка мебели и медицинского оборудования. Ожидается, что открытие поликлиники запланировано на этот год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в больницы региона поставили двенадцатью рентген-аппаратами С-дуга, а до конца года поставят еще девять.