Андрей Воробьев: 12 рентген-аппаратов С-дуга установили в подмосковных больницах с начала года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с начала года больницы Подмосковья оснастили двенадцатью рентген-аппаратами С-дуга, а до конца года поставят еще девять. об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

«Модернизация здравоохранения — одна из приоритетных наших задач. Мы строим современные больницы и поликлиники, проводим „перезагрузку“ действующих медучреждений, капитально ремонтируем старые корпуса, привлекаем квалифицированных врачей. Еще одно важное направление работы — обновление медицинского оборудования. Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника», — подчеркнул глава региона.

Новые рентгеновские аппараты поступили в Ногинскую, Пушкинскую, Видновскую, Ступинскую, Люберецкую и другие больницы. При этом рентгеновская установка C-дуга имеет ряд преимуществ. Она очень быстро запускается в работу — готова к сканированию практически сразу после включения. Благодаря этому ускоряется проведение диагностических манипуляций. Это особенно важно для пациентов в критическом состоянии, когда счет идет на минуты.

Еще одна особенность — универсальная настройка. Чтобы обеспечить скорость исследований, настраивать аппарат можно как в ручном режиме, так и выбирать готовые сценарии и алгоритмы сканирования. Кроме того, применяемые здесь технологии позволяют быстро проводить обследование. Это снижает лучевую нагрузку на пациента и повышает безопасность применения аппаратуры.