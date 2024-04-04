Готовность новой школы в подмосковном ЖК «Заречье Парк» составляет уже 80 процентов

Девелопер группа «Самолет» продолжает возводить в жилом комплексе «Заречье Парк» Одинцовского городского округа школу, рассчитанную на шестьсот мест. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Примечательно, что строительно-монтажные работы идут в соответствии с запланированным графиком. На площадке задействовано почти сто человек, а также пять единиц тяжелой техники. Строители закончили устройство кровли и отделку на 60%.

В школе площадью 10,5 тыс. кв. метров предусмотрены отдельные блоки от 1 до 4 этажей. Возле главного входа расположится зона ожидания для родителей и пост охраны. На первом этаже предусмотрены учебные кабинеты для начальной школы и кабинеты-игровые для первоклассников. Занятия детей средней школы и старших классов будут проходить в основных и специализированных учебных кабинетах для химии, физики, информатики и биологии.

Ожидается, что на территории «Заречье Парк» помимо школы построят поликлинику на 300 посещений в смену, детский сад на 210 мест и многоуровневые паркинги.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье действует «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу.