Губернатор Воробьев: «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу действует в Подмосковье

В Подмосковье сегодня стартовала запись учеников в школы, с 2024 года в регионе внедрили так называемую «бесшовную» регистрацию детей при переходе из детского сада в первый класс. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.