Губернатор Воробьев: «бесшовная» регистрация детей из детского сада в школу действует в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье сегодня стартовала запись учеников в школы, с 2024 года в регионе внедрили так называемую «бесшовную» регистрацию детей при переходе из детского сада в первый класс. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«У нас стартовала запись в первые классы. С этого года у нас стартовала „бесшовная регистрация из детского сада в школу“, — сказал губернатор.
Он уточнил, что ребенок, который посещал детский сад, прикрепленный к определенной школе, будет автоматически зачислен в первый класс этого учреждения. Воробьев добавил, что в этом году в регионе впервые сядут за парты порядка 115-120 тысяч детей.
«Мы максимально рационально должны реализовать программу строительства (школ и садов — Прим. ред.), чтобы дети получали самые лучшие условия», — отметил он.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.