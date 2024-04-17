Готовность первого детского сада в поселке Светлые Горы составляет уже почти 50 процентов

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили качество и сроки исполнения строительных работ при возведении первого детского сада вблизи поселка Светлые Горы городского округа Красногорск.

Согласно проекту, новый сад площадью порядка пяти тысяч квадратных метров сможет принять сто восемьдесят воспитанников. Детские группы разместятся на двух этажах, укомплектованных всем необходимым.

По информации застройщика, завершить строительство планируется опережающими темпами — в конце августа текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра имени Леонида Рошаля в Красногорске.