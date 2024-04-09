Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Сейчас степень готовности объекта составляет почти 90%. В учреждении завершаются фасадные работы, чистовая отделка, проводится благоустройство. В середине мая завершат реконструкцию подъездной дороги, обустроят пешеходные зоны и автобусные остановки. Открытие учреждения запланировано на лето.

«Наша задача — досрочно сдать детский госпиталь и оказывать здесь максимально качественную медицинскую помощь. Добиться хороших результатов помогают современные материалы, планирование, опыт строительной компании», - отметил Воробьев.

Площадь объекта составит 114 тысяч квадратных метров, мощность — 420 коек. Здесь обустроят 14 стационарных отделений, 23 операционные, 48 реанимационных коек, КДЦ на 300 посещений в смену, симуляционный центр для обучения врачей.

Помощь в центре по ОМС смогут получать около 15 тысяч детей в год. Еще порядка 150 тысяч ребят смогут проходить обследования и получать консультации.

Фото: [ Константин Семенец ]

В учреждении будут работать около 570 врачей, а также порядка 800 человек среднего медицинского персонала. Уже подобрано 72% от общего количества врачей (377 человек) и 80% среднего медперсонала (564 человека). Сейчас идет процесс оформления. В команде — представители 21 региона страны.

«Это не просто стены, оборудование, это врачи и медицинский персонал. Мы должны сделать все, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны и, конечно, из Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь», - подчеркнул глава региона.

Центр оснастят самым современным оборудованием в количестве более шести тысяч единиц. В том числе здесь будет установлен робот для обучения роботической хирургии.

Также будет работать детская выездная реанимационная служба с возможностью госпитализации детей из отдаленных уголков региона. Для этого оборудуют вертолетную площадку для санавиации. Помимо этого, заработает центр телемедицины.

Фото: [ Константин Семенец ]

Кроме того, в Подмосковье строится крупный госпиталь для взрослых. Он расположен в Балашихе. Учреждение рассчитано на 1,2 тысячи коек.