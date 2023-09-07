«Град был как гроздья»: жители Грозного рассказали о буйстве стихии

Вчера в Грозном выпал ливень вперемешку с градом. Затопило туннель в центре города, шифер слетал с крыш, ветер оборвал электрические провода на столбах, валились деревья.

Такого жители города не помнят со времен чеченских войн. Ураган обрушился на район «Минутку», расположенный неподалеку от одноименной площади, которая в свою очередь пересекается с Проспектом Кадырова.

«Град был как гроздья винограда и спрессованный, очень твердый. Берешь его в ладонь, а он долго не тает», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» житель города Али С.

Али живет в Грозном сорок лет — с момента своего рождения. Но подобного разгула стихии с человеческими жертвами не припомнит. Так, во дворе школы от сильных порывов ветра упал башенный кран, которым управлял оператор.

Мужчина, к сожалению, погиб. Судя по тому, что погода испортилась внезапно —буквально за несколько минут белые облачка обернулись серыми тучами, рванул шквалистый ветер — рабочий просто не успел безопасно спуститься вниз.

«А всего в двух-трех кварталах от этого района такого разгула стихии не было. Как будто бы эпицентр пришелся именно на «Минутке». Мы так и не рискнули выйти на улицу, перестраховались. Потом ходили и на мобильный снимали последствия. Сами живем в частном доме, и его не подтопило, а там много новых многоэтажек, везде свет сразу вырубило, все обесточилось, да еще и ветер грохотал, будто началась бомбежка, очень страшно было», — продолжает очевидец.

Как только природа успокоилась, на место происшествия выехал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, младший брат главы Чечни Рамзана Кадырова. Он поручил в короткие сроки ликвидировать последствия разгула стихии и помочь пострадавшим. Прежде всего с затопленных территорий откачали воду, а в домах починили свет.

Ранее стало известно, что в Новосибирске град побил множество автомобилей.