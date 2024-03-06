График работы Почты России в праздничные и выходные дни объявили в Подмосковье

Все отделения Почты России, кроме круглосуточных, не будут работать в Международный женский день. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В предпраздничный день рабочий день почтовых отделений сократится на один час, 9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию. В ведомстве также уточнили, что в праздничный день почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания, пенсии и пособия — доставят по графику, который был согласован с региональными отделениями Социального фонда России. Узнать актуальное расписание отделений можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.