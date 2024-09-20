Границы земельных участков двух округов изменят в Московской области

Инициатором законопроекта стал Совет депутатов городского округа Ступино. Его разработали для того, чтобы привести границы округов в соответствие с требованиями, установленными частью 3 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации. Там указано, что границы земли не должны пересекать границы муниципальных образований или населенных пунктов. Председатель Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков уточнил, что в основе изменений оказалось решение Московского областного суда от 12 февраля 2024 года, решения Совета депутатов двух округов, принятые 5 и 6 сентября 2024 года. Он добавил, что после этого площадь Домодедово сократится на 40 тысяч квадратных метров, а площадь Ступино — увеличится на аналогичную величину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.