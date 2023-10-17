«Граждане Израиля ему не простят»: выяснилось, зачем на самом деле Галкин поехал в Европу

Российский юморист Максим Галкин* в своих соцсетях анонсировал выступления в Европе. Однако под его постом подписчики вспомнили, что еще недавно артист давал обещание не покидать Израиль в столь сложный период.

На этом фоне в комментариях предположили, что концерты в Европе — не более чем прикрытие, и ожидать возвращения артиста обратно израильтянам не стоит.

Как рассказал политолог Алексей Ванифатов, атака ХАМАС на Израиль была полной неожиданностью для западных разведок.

«Подтверждением этому служит молчание западных звезд и наших уехавших на Землю Обетованную иноагентов. Очень сильный контраст с началом СВО, когда в первые же часы из всех соцсетей полились посты из заранее подготовленных западных методичек, а тут пришлось ждать, пока придумают стратегию и только после этого начинать записывать видео», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что главным посылом в этой стратегии был патриотизм, и одним из первых, кто начал это отрабатывать, стал Максим Галкин*, который заявил о поддержке еврейского народа и выразил готовность оставаться с ним в трудную минуту.

«Но, как оказалось, у него весь конец октября — концерты в Европе. Он уедет из Израиля по работе. Конечно, все эти концерты можно было спокойно отменить в связи с чрезвычайными событиями и быть плечом к плечу с народом Израиля. Но для него деньги главнее всего, а тут и вариант пересидеть опасность в Европе очень хорошо подвернулся», — прокомментировал политолог.

Ванифатов добавил, что семья знаменитости помешана на безопасности. Они строили бункер в Подмосковье на случай «конца света», отметил собеседник.

«Но оказалось, что бункер ему нужен в совершенно другой стране. Граждане Израиля не простят ему слова, которые расходятся с делами. В афише на ноябрь у иноагента Галкина* запланированы концерты в Израиле, можно предположить, что эти концерты будут перенесены или отменены под благовидным предлогом, но на самом деле билеты на его концерты начнут сдавать и бойкотировать этого артиста», — отметил собеседник.

Ранее мы сообщали о том, что оставшийся в Израиле муж Пугачевой сообщил о покушении на его аккаунт.

*Признан иностранным агентом в РФ