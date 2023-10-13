Оставшийся в Израиле муж Пугачевой сообщил о покушении на его аккаунт

Напомним, что шоумен негативно оценивал начало специальной военной операции. А еще он уже дважды опровергал слухи о бегстве из Израиля.

Максим Галкин* часто делает заявления, которые не всем приходятся по душе. Возможно, это и стало причиной, почему его аккаунт в социальных сетях подвергся атаке. Такой расклад событий явно не понравился пародисту. Поэтому он на всякий случай предложил подписаться на другую его страницу в интернете.

Помимо заявления о том, что он остался в Израиле, шоумен также решил объяснить, почему не пошел служить в армию. Причина в том, что Галкин* не может стать резервистом из-за отсутствия боевого опыта. Но комик не упомянул возможность записаться в число добровольцев.

Ранее мы уже писали о том, что Галкин* вновь вышел на связь и подтвердил свое местонахождение в Израиле.

*Признан иностранным агентом в РФ