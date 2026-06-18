Грибы с червями: съедобный улов или смертельный риск? Врач развеял главный миф тихой охоты

Грибная охота для многих жителей Подмосковья — это не просто хобби, а настоящий ритуал. Выходные в лесу, полные корзины и запах жареных белых на всю кухню. Но почти каждый грибник сталкивался с дилеммой: срезаешь красивый боровик, а на срезе — червоточины. Что делать? Выбросить? Или вырезать испорченное и нести домой?

Вокруг этого вопроса ходит столько мифов, что даже опытные сборщики теряются. Одни убеждены: червивый гриб — это яд. Другие спокойно обрезают подгнившие места и готовят. Кто прав? Врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко в беседе с REGIONS расставила все точки над i.

Кто на самом деле живет в ваших грибах

То, что мы привыкли называть червями, на самом деле — личинки грибных мух и комариков. Эти насекомые откладывают яйца прямо в мякоть, и вылупившиеся личинки начинают свой пир. В разгар сезона в лесах Подмосковья почти невозможно найти гриб, который не был бы хоть чуть-чуть тронут. Даже только что вылезший из земли малыш может уже содержать яйца, невидимые глазу.

И здесь есть хорошая новость: сами по себе личинки для человека не ядовиты. Это обычный белок, который переваривается в желудке так же, как кусок мяса. После нормальной варки они не представляют угрозы.

Но есть одно «но», которое перечеркивает все это успокоение.

Червивый — значит съедобный? Опасная ловушка

Многие грибники уверены: раз черви едят гриб, значит, он точно не ядовит. Это одно из самых опасных заблуждений. Как пояснила врач, пищеварение у насекомых и у человека работает совершенно по-разному. То, что безвредно для личинки, для человека может оказаться смертельным ядом.

Вот простой пример: ядовитые мухоморы и бледные поганки тоже бывают червивыми. А съедобные лисички, наоборот, червей в себе почти не содержат. Так что червивость — не пропуск на кухню и не гарантия безопасности.

Инструкция: как спасти червивый гриб

Если вы принесли домой грибы и обнаружили, что часть из них слегка червивая, не спешите их выбрасывать. Но учтите: разные грибы требуют разного подхода.

Шаг 1. Определите тип гриба

Все съедобные грибы делятся на две группы:

Пластинчатые (грузди, волнушки, сыроежки, опята): нижняя сторона шляпки похожа на пластинки.

Трубчатые (белые, подберезовики, подосиновики, маслята): низ шляпки напоминает губку.

Шаг 2. Действуйте по-разному

Для пластинчатых грибов работает старый проверенный способ: замачивание в соленой воде. Пропорция: 2–3 столовые ложки соли на литр воды. Время замачивания зависит от гриба: сыроежкам хватит 2–3 часов, а белым груздям может потребоваться и сутки. После такой процедуры грибы нужно несколько раз промыть под проточной водой и вырезать оставшиеся повреждения.

А вот трубчатые грибы замачивать нельзя. Если вы зальете водой белый гриб или подберезовик, мякоть впитает влагу как губка и превратится в безвкусную кашу. Их обрабатывают иначе: сразу разрезают и вырезают все червивые ходы острым ножом. Если личинок немного, а гриб крепкий, после вырезания его можно готовить или отправить на сушку. При высушивании личинки выпадут сами.

Варка — обязательный этап

После обработки все грибы, независимо от типа, нужно отварить. Короткое бланширование на 2–3 минуты не убивает всех бактерий. Роспотребнадзор рекомендует многократное отваривание. Минимум, который советуют врачи, — 15–20 минут в кипящей воде. Воду после первой варки обязательно сливают. И только после этого грибы можно жарить, тушить, солить или мариновать.

Тревожные симптомы: когда пора к врачу

Даже если вы сделали все по правилам, риск отравления остается. Особенно если в корзину случайно попал ядовитый гриб или вы съели старый, перезревший экземпляр.

Первые симптомы могут появиться уже через 1,5–2 часа. Но при отравлении бледной поганкой первые признаки наступают только через 6–22 часов. Человек думает, что все в порядке, а токсины уже разрушают его печень.

На что обратить внимание:

Тошнота и приступы рвоты, обильное слюноотделение;

Сильная режущая боль в животе, кишечные колики;

Понос;

Головокружение, слабость, чувство, что вот-вот упадешь;

Жар или озноб и холодный пот;

Сильная головная боль;

Размытость зрения, трудности с фокусировкой;

Судороги в руках и ногах;

В самых тяжелых случаях — бред, галлюцинации, ледяные пальцы, синюшная кожа.

Врач предупредила: летальность при отравлении некоторыми видами грибов достигает 40%. Поэтому никакого самолечения. При первых признаках — сразу вызывайте скорую.

Первая помощь до приезда врачей

Пока скорая едет, можно помочь пострадавшему:

Промойте желудок. Дайте человеку выпить 3–4 стакана теплой воды и вызовите рвоту. Повторите 2–3 раза, пока вода не станет выходить почти чистой.

Дайте сорбент. После промывания — активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса), Смекта, Энтеросгель или Полисорб.

Поите водой. Чтобы избежать обезвоживания, человек должен пить как можно больше жидкости.

Обеспечьте покой. Уложите в постель в прохладном помещении.

Сохраните остатки грибов. Передайте блюдо врачам — это поможет быстрее определить токсин.

Чего делать нельзя: давать алкоголь, обезболивающие, лекарства от поноса и отказываться от госпитализации, даже если кажется, что стало легче.

Как собирать, чтобы не мучиться

Лучший способ избежать проблем — собирать правильно: