Гроза, дождь и до 23 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны грозы и дожди.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок семь миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали апрельские заморозки.