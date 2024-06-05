Гроза, дожди и до 29 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в среду

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати четырех до двадцати девяти градусов тепла, в Москве — от двадцати семи до двадцати девяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в столичном регионе.