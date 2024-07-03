Гроза, дожди и жара до 35 градусов ожидаются в Московском регионе в среду

Общество
Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО

Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тридцати до тридцати пяти градусов тепла, в Москве — от тридцати трех до тридцати пяти градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, при грозе возможны порывы до шестнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Ранее терапевт Азиза Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара.

Актуально
Подмосковье