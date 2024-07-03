Гроза, дожди и жара до 35 градусов ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тридцати до тридцати пяти градусов тепла, в Москве — от тридцати трех до тридцати пяти градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду, при грозе возможны порывы до шестнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок один миллиметр ртутного столба.

Ранее терапевт Азиза Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара.