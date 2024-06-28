Подмосковный врач рассказала, как уберечь себя от теплового удара

Терапевт Серпуховской больницы Азиза Айилчиева рассказала, как уберечь себя от теплового удара. Как напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области, в регионе установилась жаркая погода.

Врач пояснила, что тепловой удар возникает, если организм не может себя охладить. Это может произойти при занятиях спортом или выполнении физической работы в жару — в таких ситуациях потоотделения оказывается недостаточно для охлаждения.

Чтобы обезопасить себя от теплового удара, рекомендуется не находиться на улице в пик солнечной активности. Прогулки лучше планировать до десяти часов утра и после пяти часов вечера. В остальное время следует находиться в прохладном помещении.

Если человек получил тепловой удар, нужно увести его в прохладное место или тень. Там следует положить его на спину и приподнять голову, на лоб лучше положить холодный компресс. Также необходимо давать человеку пить прохладную воду.