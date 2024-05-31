Гроза и жара до 31 градуса ожидаются в Москве и Подмосковье в последний день мая

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати шести до тридцати одного градуса тепла, в Москве — от двадцати восьми до тридцати градусов.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в столичных водоемах в выходные достигнет значений черноморских курортов.