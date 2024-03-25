Герои «Крокуса»: посетители и сотрудники спасли тысячи жизней во время теракта

Жертв в хладнокровном теракте в зрительном зале «Крокус Сити Холл» могло быть больше, если бы не действия отважных посетителей и сотрудников. Многие неожиданно стали героями, хотя до 22 марта не подозревали, что найдут в себе смелость противостоять такой опасной угрозе. Об «ангелах-хранителях» красногорского «Крокуса» пишет KP.RU .

Выжившие посетители «Крокуса» восхищаются отвагой своих спасителей. Несмотря на панику во время эвакуации, многие не остались равнодушными. Одна из женщин приехала на концерт с подростком с ДЦП. Они едва попали в зал, как началась стрельба. Укрываться и прятаться было особо негде, а на лестнице им помогли незнакомые мужчины. Рядом уже лежали тела убитых.

Интересна и другая история: толпа людей в упор столкнулась с террористом. В это время не растерялся мужчина, который защитил незнакомцев и свою супругу.

«В эти секунды я оттолкнул жену, а сам оббежал его, схватил одной рукой за автомат и потянул вниз, а другой бил по голове. Я перехватил его за шею и продолжал бить. В этот момент ко мне подбежал еще мужчина, он тоже нанес ему пару ударов. В итоге террорист отключился», — рассказал герой.

В итоге один из путей оказался доступен для побега, и выбраться смогли сотни людей.

15-летний гардеробщик Ислам, и девятиклассница, что подрабатывала там же. Оба проявили отвагу, направляя людей к выходам. В это время помещения стало активно заволакивать едким дымом. Ислам вывел не менее ста человек, его коллега также спасла десятки жизней в этот роковой день. Оба героя выжили.

Охранник «Крокуса» помог бежать людям, прорубив цепь на одном из выходов со стальной дверью. Сам он надышался дыма, но в итоге тоже смог выжить.

Есть и более трагичные истории, к сожалению, о подвигах погибших. Одна из семей только заняла места в зале, как ворвались террористы и открыли огонь. Муж закрыл собой жену, получив пулю. Тело упало на женщину, а рядом рухнула дочь, которая также была ранена. Мужчина не выжил, а вот мать с девочкой притворились мертвыми. Выйти им удалось, когда выстрелы были слышны уже далеко.

Напомним, что погибшими в «Крокусе» стали 144 человек. Почти 200 пострадали. Стрелков отправили в СИЗО: их дальнейшую судьбу решит суд.

Ранее сообщалось, что даже отмены моратория на смертную казнь, террористов могут не приговорить к высшей мере наказания.