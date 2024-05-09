Грузия с лета меняет условия въезда в страну для россиян

Начаная с 1 июня 2024 года всем желающим въехать на территорию Грузии гражданам России предстоит позаботиться о наличии медицинской страховки, причем на весь срок пребывания в закавказской стране, сообщили в российской Ассоциации туроператоров (АТОР).

Отмечается, что в первую очередь новые правила въезда в Грузию касаются российских путешественников, что планируют поездки и перелеты самостоятельно. Нарушителей ждут штрафные санкции.

«С начала лета в Грузии все туристы должны обладать медицинской страховкой на весь период пребывания в стране. Нарушители правила будут оштрафованы на примерно 110 долларов», — на данные ведомства ссылается MK.RU.

Что касается российских туристов, что покупают путевки в Грузию, то им указанные нововведения Тбилиси особых проблем не доставят, ибо зачастую турагентства страховки оформляют автоматически.

Ранее стало известно, что аэропорт Элисты впервые после начала СВО начнет принимать и отправлять рейсы.