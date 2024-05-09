Аэропорт Элисты впервые после начала СВО начнет принимать и отправлять рейсы

Аэропорт столицы Калмыкии Элисты стал первым аэропортом, который возобновит работу в условиях проводимой на Укрине специальной военной операции, приводится в официальном сообщении Росавиации. Ограничения на работу воздушной гавани были сняты ведомством еще с 3 мая.

Как отмечается в сообщении по итогам рабочей встречи главы Калмыкии Бату Хасикова, руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, а также гендиректора авиакомпании Red Wings Евгения Солодилина, итоги которой приводит ТАСС, пассажирское авиасообщение с Элистой будет возобновлено с 28 мая.

«Элиста - первый аэропорт, который возобновил работу после временного закрытия из-за соображений безопасности. Сейчас наша совместная задача - поддержать аэропорт и способствовать развитию авиасообщения в регионе», — отметил Ядров.

Первый рейс состоится 28 мая из Элисты в московский аэропорт Жуковский, который совершит авиакомпания Red Wings, проинформировал в своем аккаунте Хасиков.

«Будем расширять авианаправления, чтобы наши земляки могли путешествовать с комфортом», — написал Хасиков.

Напомним, в конце февраля 2022 годя в связи в началом СВО на юге и в центральной части России временно были одномоментно закрыты 12 аэропортов. В минувшем году обсуждалась возможное возобновление работы аэропорта Краснодара, однако до этого пока так и не дошло.

Ранее сообщалось, что Краснодарский аэропорт Пашковский прошел проверку тестовым рейсом.